В ISW пояснили, чому Вашингтон допомагає Києву перемогти Путіна

Україна – це ще одна “вічна війна” для США. Це війна іншої країни проти американського ворога, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики підкреслюють, що Вашингтон допомагає Україні відбити російський напад, щоб знизити ризик того, що США доведеться воювати з Росією у майбутньому.
“Перемога Путіна над Україною надасть йому сміливості та спонукає його перевірити готовність Америки захищати своїх союзників у НАТО, збільшуючи ризик американсько-російської війни”, − зазначили в ISW.
Перемога Росії дозволить російським військам наблизитися до нинішніх кордонів НАТО, а відтак США будуть змушені надсилати більше військової сили для допомоги союзникам в Альянсі.
“Україна створює власну військову та оборонну промисловість, щоб мати можливість знизити свою залежність від США, і зможе зробити це, якщо США продовжать свою підтримку”, − додали дослідники.
Вони підкреслюють, що Україна вже має значну оборонну промисловість і була одним із провідних світових постачальників зброї до російського вторгнення, а також інвестує свої власні гроші та залучає іноземних інвесторів, щоб критично збільшити свої можливості.
- В ISW також підкресили, що допомогу, яку США надають Україні, постійно контролюють, а спробам корупції Київ ефективно протидіє. Контроль США є широким, а нагляд і підзвітність українського уряду є масштабними та зростають.
- 84% коштів для України в поточному пропонованому пакеті підуть американським компаніям, американським військовим та іншим збройним силам союзників, а не Україні, яка отримає обладнання та навчання з цих коштів.