В ISW пояснили, чому Вашингтон допомагає Києву перемогти Путіна

США допомагають Україні відбивати російський напад, аби не воювати з Кремлем у майбутньому.

Україна – це ще одна “вічна війна” для США. Це війна іншої країни проти американського ворога, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підкреслюють, що Вашингтон допомагає Україні відбити російський напад, щоб знизити ризик того, що США доведеться воювати з Росією у майбутньому.

“Перемога Путіна над Україною надасть йому сміливості та спонукає його перевірити готовність Америки захищати своїх союзників у НАТО, збільшуючи ризик американсько-російської війни”, − зазначили в ISW.

Перемога Росії дозволить російським військам наблизитися до нинішніх кордонів НАТО, а відтак США будуть змушені надсилати більше військової сили для допомоги союзникам в Альянсі.

“Україна створює власну військову та оборонну промисловість, щоб мати можливість знизити свою залежність від США, і зможе зробити це, якщо США продовжать свою підтримку”, − додали дослідники.

Вони підкреслюють, що Україна вже має значну оборонну промисловість і була одним із провідних світових постачальників зброї до російського вторгнення, а також інвестує свої власні гроші та залучає іноземних інвесторів, щоб критично збільшити свої можливості.