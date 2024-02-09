Спецпрокурор не висуватиме обвинувачень Байдену за зберігання секретних документів

Це неможливо, бо Байден – чинний президент. Окрім того, у суді важко було б довести, що він порушував правила свідомо.

Президенту США Джо Байдену не пред'являтимуть кримінальних обвинувачень у тому, що він свідомо забрав секретні документи, залишаючи посаду віцепрезидента у 2017 році.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт спеціального прокурора Роберта Гура за результатами 15-місячного розслідування.

Висунути обвинувачення, зокрема, неможливо, бо Байден – чинний президент, а також тому, що у суді важко було б довести, що він порушував правила свідомо.

Гур виявив, що Байден у 2009 році передав записку тодішньому президенту Бараку Обамі, у якій були аргументи проти запланованого збільшення чисельності військ в Афганістані, а також нотатки щодо брифінгів розвідки та нарад з національної безпеки.

У лютому 2017 року, через місяць після звільнення з посади віцепрезидента, Байден розповів письменнику, який допомагав йому писати книгу, що він “найшов усі секретні речі” (про Афганістан, - ред.) у будинку, який він знімав у Вірджинії. Байден щонайменше тричі зачитував йому уголос секретні уривки з блокноту, розповідаючи про зустрічі у ситуаційній кімнаті Білого дому. Автор видалив аудіозаписи своїх розмов з Байденом після того, як дізнався про розслідування спеціального прокурора, але зберіг стенограми.

Байден заявив, що не ділився секретною інформацією, але визнав, що потрібно було "приділяти більше уваги передачі матеріалів своїм співробітникам", коли він залишав посаду віце-президента.

Прокурор зазначив, що дії Байдена “’є серйозною загрозою національній безпеці з огляду на вразливість надзвичайно чутливої інформації до втрати чи компрометації противниками Америки”. Однак документи могли доставити до будинку Байдена ще коли він був віцепрезидентом, а тому посадовець мав такі повноваження.

Гур додав у звіті, що Байден співпрацював і його було б важко засудити. Прокурор описав президента американців як “доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам’яттю”.

Прокурор підкреслив, що пам'ять Байдена під час дотипу була "суттєво обмежена". Він забув, у якому році розпочався та закінчився його термін повноважень віцепрезидента при Бараку Обамі, а також у якому році помер його син Бо.

У відповідь президент заявив, що з його “пам’яттю все гаразд”. Байден зазначив, що спецпрокурор акцентував на різниці між ним і 77-річним Трампом: Байден повернув документи, а Трамп “відмовився це зробити”.

Зазначимо, очільник Сполучених Штатів цього тижня згадав про свою розмову з Ангелою Меркель у 2021 році як про розмову з покійним канцлером Німеччини Гельмутом Колем. Також він під час виступу переплутав президентів Мексики та Єгипту.