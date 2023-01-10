Мін’юст США перевіряє секретні документи, знайдені у колишньому офісі Байдена

Матеріали передали у листопаді до Національного архіву.

Адвокати президента США Джо Байдена виявили секретні документи, збираючи речі у вашингтонському офісі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Білий дім.

Цим офісом Байден користувався після того, як був віце-президентом.

Матеріали передали у листопаді до Національного архіву. “Білий дім співпрацює з Національним архівом та Міністерством юстиції щодо виявлених документів адміністрації Обами-Байдена, включно з низкою документів із секретними позначками”, – зазначив адвокат президента Річард Заубер.

Документи знайшли 2 листопада 2022 року – за шість днів до проміжних виборів, але про їхнє існування стало відомо лише 9 січня.

Оприлюднення документів відбулося після того, як міністерство юстиції призначило спеціального радника для розслідування дій колишнього президента Дональда Трампа із секретними матеріалами. Федеральні слідчі виявили десятки секретних файлів під час обшуку ФБР у резиденції колишнього президента у Флориді.

Байден назвав Трампа “абсолютно безвідповідальним” за те, як він поводився з документами, низка яких, згідно з оприлюдненою інформацією, пов'язана з іноземними лідерами та ядерним потенціалом.

CBS News повідомили, що генеральний прокурор Меррік Гарланд вибрав Джона Лауша, призначеного Трампом прокурора США в Північному окрузі штату Іллінойс, для перевірки 10 документів Байдена. Як інформують джерела, документи не містили інформацію про ядерну зброю.

“Документи не були предметом будь-якого попереднього запиту або розслідування з боку архівів. Після цього відкриття особисті повірені президента співпрацювали з архівами та Міністерством юстиції, аби гарантувати, аби будь-які записи адміністрації Обами-Байдена належним чином містилися в архівах”, – повідомив спеціальний радник Байдена Річард Заубер.

Новий голова наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер назвав відкриття “іронічним” і сказав, що його комісія надішле листа до Національного архіву з проханням дізнатися, які документи зберігалися та чи застосовувалися до Байдена подвійні стандарти.

Зі свого боку головний демократ у наглядовій групі Джеймі Раскін заявив, що адвокати Байдена “здається, вжили негайних і належних заходів, щоб повідомити Національний архів про виявлення ними невеликої купки секретних документів, знайдених у замкненому приміщенні”.

Нагадаємо, торік у сернпі з маєтку Трампа у Флориді вилучили понад 11 000 документів.

Федеральне бюро розслідувань, зокрема, виявило 100 додаткових секретних документів. Співробітникам контррозвідки ФБР і адвокатам Міністерства юстиції знадобились додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з деякими з файлів.

За даними Washington Post, ФБР шукало в маєтку Трампа серед іншого документи, які стосуються ядерної зброї.

Федеральний суддя США Реймонд Дірі став незалежним експертом, який проаналізує виявлені матеріали.