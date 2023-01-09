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Нідерланди видали російському телеканалу “Дождь” ліцензію на мовлення

Ліцензія на мовлення видана росіянам на 5 років.

Нідерланди видали російському телеканалу “Дождь” ліцензію на мовлення
Здание парламента в Гааге, Нидерланды.
Фото: EPA/UPG

Комісаріат з питань засобів масової інформації Нідерландів 22 грудня 2022 року видав ліцензію на мовлення російському телеканалу “Дождь”.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на рішення нідерландського регулятора 

В результаті такого рішення Нідерландів російський телеканал, раніше позбавлений ліцензії у Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС.

Ліцензія на мовлення видана росіянам на 5 років.

Заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув отриману й доступну інформацію, після чого не виявив підстав для відмови у видачі ліцензії.

Тепер “Дождь” зможе відновити трансляцію в кабельних мережах країн Євросоюзу під назвою TV Rain. 

Нагадаємо, Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь", який із липня мовив на її території. Мовлення "Дождя" припинено з 8 грудня, рішення обґрунтували загрозою національній безпеці і порядку. Втім, Управління у справах громадянства та міграції Латвії вирішило зберегти візи співробітникам телеканалу "Дождь".   

Гучний скандал довкола каналу спалахнув і через висловлювання одного з ведучих. Він у випуску програми від 1 грудня заявив: "Надсилайте нам повідомлення на пошту чи пишіть у телеграм. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті". Канал "Дождь" видалив ефір із заявою Коростельова і заперечив допомогу російській армії, яка вторглася в Україну. 

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після цього заявив, що російський телеканал "Дождь" має переїхати назад до Росії.

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