Нідерланди видали російському телеканалу “Дождь” ліцензію на мовлення

Ліцензія на мовлення видана росіянам на 5 років.

Комісаріат з питань засобів масової інформації Нідерландів 22 грудня 2022 року видав ліцензію на мовлення російському телеканалу “Дождь”.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на рішення нідерландського регулятора

В результаті такого рішення Нідерландів російський телеканал, раніше позбавлений ліцензії у Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС.

Ліцензія на мовлення видана росіянам на 5 років.

Заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув отриману й доступну інформацію, після чого не виявив підстав для відмови у видачі ліцензії.

Тепер “Дождь” зможе відновити трансляцію в кабельних мережах країн Євросоюзу під назвою TV Rain.

Нагадаємо, Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь", який із липня мовив на її території. Мовлення "Дождя" припинено з 8 грудня, рішення обґрунтували загрозою національній безпеці і порядку. Втім, Управління у справах громадянства та міграції Латвії вирішило зберегти візи співробітникам телеканалу "Дождь".

Гучний скандал довкола каналу спалахнув і через висловлювання одного з ведучих. Він у випуску програми від 1 грудня заявив: "Надсилайте нам повідомлення на пошту чи пишіть у телеграм. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті". Канал "Дождь" видалив ефір із заявою Коростельова і заперечив допомогу російській армії, яка вторглася в Україну.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після цього заявив, що російський телеканал "Дождь" має переїхати назад до Росії.