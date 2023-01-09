Угорщина виділить 3,5 млн доларів на закупівлю українського зерна для Африки

Угорщина оголосила про закупівлю зерна із України для країн Африки з метою вирішення глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на угорську агенцію MTI.

"Угорщина профінансує відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки на суму близько 3,5 мільйона доларів США як частину своєї глобальної відповідальності", – заявив глава угорського МЗС Сіярто на зустрічі з міністром закордонних справ Демократичної Республіки Конго Крістофом Лутундулою Апалою Пен'Апалою.

Також Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Демократична Республіка Конго зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів. Тому сторони закликають до діалогу, припинення вогню та мирних переговорів.

Нагадаємо, влітку Угорщина повідомляла про готовність до співпраці та сприяння в негайному розширенні експорту зерна з України.