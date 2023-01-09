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Угорщина виділить 3,5 млн доларів на закупівлю українського зерна для Африки

Загалом Угорщина планує купити 10 тисяч тонн зерна.

Угорщина виділить 3,5 млн доларів на закупівлю українського зерна для Африки
Фото: EPA/UPG

Угорщина оголосила про закупівлю зерна із України для країн Африки з метою вирішення глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на угорську агенцію MTI.

"Угорщина профінансує відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки на суму близько 3,5 мільйона доларів США як частину своєї глобальної відповідальності", – заявив глава угорського МЗС Сіярто на зустрічі з міністром закордонних справ Демократичної Республіки Конго Крістофом Лутундулою Апалою Пен'Апалою.

Також Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Демократична Республіка Конго зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів. Тому сторони закликають до діалогу, припинення вогню та мирних переговорів.

Нагадаємо, влітку Угорщина повідомляла про готовність до співпраці та сприяння в негайному розширенні експорту зерна з України.

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