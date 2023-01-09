Німеччина передасть Молдові бронетранспортери "Піранья"

Німеччина 10 січня передасть Національній армії Молдови бронетранспортери "Піранья".

Про це повідомила преслужба Міністерства оборони Молдови.

Зазначається, що техніку використовуватимуть для підготовки військовослужбовців міжнародних миротворчих місій.

За даними відомства, Молдові буде передано 10 бронетранспортерів у рамках угоди, яка була підписана між міністерством оборони та німецькою стороною у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить Молдові допомогу для подолання енергетичної кризи та інших труднощів, що були викликані війною Росії з Україною