План Путіна тиснути на Європу енергоносіями зазнає поразки, – Bloomberg

План президента РФ Володимира Путіна шантажувати Європу постачаннями газу провалився. Спроби використати енергетику як зброю здаються невдалими, принаймні поки що, пише Bloomberg.

Хоча різке похолодання чи перебої з поставками все ще можуть призвести до безладу на енергетичних ринках, зростає оптимізм щодо того, що Європа тепер зможе пережити цю та наступну зиму.

Мʼяка погода, збільшення кількості постачальників і спроби скоротити попит сприяють цьому, оскільки сховища газу лишаються заповненими, а ціни на нього впали до довоєнного рівня. Журналісти припутили, що Європа, схоже, уже пережила найгіршу кризу.

Комбінація умов, включно зі складною ситуацією в Китаї через сплеск ковіду, яка притупляє конкуренцію за вантажі зрідженого природного газу, допомогла би позбутися інфляції, стабілізувати економічні перспективи Європи та залишити Кремль із меншими важелями впливу на союзників України.

"Наскільки ми можемо бачити, небезпека повного економічного краху, краху основної європейської промисловості була відвернена", – заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час поїздка до Норвегії, яка зайняла місце Росії я постачальника газу для країни.

Криза, спровокована вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року, вже коштувала Європі близько 1 трильйона доларів через різке зростання цін на енергоносії.

Європейський Союз більше не імпортує вугілля та сиру нафту з Росії, а поставки газу значно скоротилися. Блок заповнив деяку прогалину, збільшивши поставки з Норвегії та поставки зрідженого газу з Катару, США та інших виробників.

Нагадаємо, в січні ціни на природний газ у Європі знизилися до рівня 2021 року на тлі відсутності сильного морозу та послабленню побоювань, що газу забракне. Базові фʼючерси впали на 11%.