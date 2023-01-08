Греція може обійтися без постачання Marder із Німеччини на користь України

Міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос заявив, що його держава може обійтися без постачання Marder із Німеччини на користь України, повідомляє Bild.
Він зазначив, що "угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини в Грецію і бронетранспортерами з Греції в Україну виконується нормально".
Відповідно до цієї угоди, Греція має отримати 40 одиниць Marder, натомість нашій державі передати більш старі бойові машини піхоти БМП-1.
Панагіотопулос додав, що його держава передала в Україну більше машин, аніж це було передбачено в контракті. Так, Греція отримала 14 Marder-ів, а Україні віддала 20 БМП.
Міністр оборони підкреслив, що Греція від початку зайняла "чітку позицію на користь допомоги українському народу".
Нагадаємо, перед Новим роком Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Раніше у Греції заявили, що можуть передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300, але за умови, якщо на грецькому острові Крит установлять комплекси Patriot.