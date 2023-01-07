Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні нижню Лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні нижню Лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
Слон у кімнаті: як виживало українське кіно у 2022 році і що буде далі
Слон у кімнаті: як виживало українське кіно у 2022 році і що буде далі
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
ГоловнаСвіт

У МЗС Нідерландів викликали посла Ірану через нові страти протестувальників

Міністр Вопке Гукстра закликав усі країни-члени ЄС зробити те саме.

У МЗС Нідерландів викликали посла Ірану через нові страти протестувальників
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра викликав посла Ірану через ситуацію в країні та нові страти протестувальників.

Про це він написав у Twitter.

“Шокований жахливими стратами протестувальників в Ірані. Я викликаю посла Ірану, щоб повторити свою стурбованість. Я закликаю всі країни-члени ЄС зробити те саме”, - написав він.

Гукстра наголосив, що такі дії вимагають ще сильнішої відповіді з боку Європейського Союзу.

Нагадаємо, в суботу в Ірані стратили ще двох чоловіків, засуджених за нібито вбивство добровольця ісламістського воєнізованого формування “Басідж” під час протестів проти правлячого в країні теократичного режиму. 

Іран охопили масові протести після смерті 22-річної Махси Аміні 16 вересня. Вона померла після затримання поліцією моралі. На початку грудня в Ірані почали виконувати смертні вироки затриманим протестувальникам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також