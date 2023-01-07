У МЗС Нідерландів викликали посла Ірану через нові страти протестувальників

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра викликав посла Ірану через ситуацію в країні та нові страти протестувальників.

Про це він написав у Twitter.

“Шокований жахливими стратами протестувальників в Ірані. Я викликаю посла Ірану, щоб повторити свою стурбованість. Я закликаю всі країни-члени ЄС зробити те саме”, - написав він.

Гукстра наголосив, що такі дії вимагають ще сильнішої відповіді з боку Європейського Союзу.

Нагадаємо, в суботу в Ірані стратили ще двох чоловіків, засуджених за нібито вбивство добровольця ісламістського воєнізованого формування “Басідж” під час протестів проти правлячого в країні теократичного режиму.

Іран охопили масові протести після смерті 22-річної Махси Аміні 16 вересня. Вона померла після затримання поліцією моралі. На початку грудня в Ірані почали виконувати смертні вироки затриманим протестувальникам.