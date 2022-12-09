В Ірані стратили протестувальника, обвинуваченого в пораненні силовика і блокуванні вулиці

В Ірані у четвер повісили чоловіка, який був затриманий і засуджений за поранення ножем силовика та участь у блокуванні вулиці в Тегерані під час протестів. Це перша страта учасника антиурядових мітингів, пише Reuters із посиланням на напівофіційне іранське агентство Tasnim.

Загальнонаціональні протести, які спалахнули після смерті 22-річної курдської іранки Махси Аміні 16 вересня, є одним із найбільших викликів для Ісламської Республіки з моменту її створення в 1979 році.

Влада придушує протести, і в понеділок Вартові революції закликали судову систему "швидко й рішуче" винести вироки щодо звинувачених у "злочинах проти безпеки нації та ісламу".

Інформаційне агентство Tasnim назвало імʼя страченого – Мохсена Шекарі, але не повідомило додаткових подробиць. Обвинувачений зізнався, що вдарив ножем члена ополчення "Басідж" і заблокував дорогу своїм мотоциклом разом із одним із своїх друзів.

Правозахисні групи заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися.

Amnesty International заявила, що влада Ірану вимагає смертної кари щонайменше для 21 людини під час "фіктивних судових процесів, спрямованих на залякування тих, хто бере участь у народному повстанні, яке сколихнуло Іран".

Хвиля антиурядових протестів спалахнула в іранських містах у вересні після смерті затриманої поліцією моралі Масхи Аміни. Жінку затримали за "неправильне носіння хіджабу", за даними правозахисників, її били, після чого вона померла. Кількамісячні масштабні протести охопили різні міста, в них брали участь і чоловіки, і жінки, студенти і школярі. Іранські силовики застосовували проти мітингарів силу. Точна кількість загиблих протестувальників невідома.

Після двох місяців протестів влада Ірану заявила про ліквідацію поліції моралі, що діяла з 2006 року.

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкувала за дотриманням правил поліція з питань моралі.