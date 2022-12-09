​Деякі високопосадовці США занепокоїні тим, що Віктор Бут може повернутися до торгівлі зброєю, – Politico

Учора США та Росія здійснили обмін ув’язненими у форматі “один до одного”. З російської колонії було звільнено зірку американського жіночого баскетболу Брітні Грінер, а замість неї до РФ повернувся торговець зброєю Віктор Бут.

Про це пише Politico.

Попри те, що більшість американських політиків та військових вітали повернення своєї співвітчизниці додому, деякі з них висловили занепокоєння, що після виходу на свободу Бут знову візьметься за старе і повернеться до торгівлі зброєю.

Серед тих, хто вважає обмін Бута на Грінер небезпечним, зокрема, голова Комітету із закордонних справ Сенату від Демократичної партії Боб Менендес. Він назвав угоду “нерівноцінною”, оскільки вихід російського торговця зброєю несе глобальну небезпеку для міжнародної спільноти. Політик зазначив, що громадяни США повинні розуміти небезпеку подорожей до таких країн, як Росія, натякаючи на ситуацію звільненої Грінер.

“Ми не можемо ігнорувати те, що звільнення Бута є глибоко тривожним рішенням. Нам слід припинити запрошувати диктаторські та шахрайські режими використовувати американців за кордоном як розмінну монету, і ми повинні спробувати краще заохочувати американських громадян не їздити до таких місць, як Росія, де вони є основною мішенню для такого роду незаконного затримання”, – сказав Менендес.

Позицію сенатора, за інформацією джерела, розділяють і деякі високопосадовці Пентагону, які майже впевнені, що Бут знову повернеться до торгівлі зброєю.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден повідомив про звільнення Брітні Грінер з російської в’язниці. ЇЇ обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута, який відбував 25-річний термін ув’язнення у в’язниці США.