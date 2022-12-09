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США надали новий пакет допомоги Україні на суму $275 млн

До нього увійшли додаткові боєприпаси та засоби протидії безпілотникам.

США надали новий пакет допомоги Україні на суму $275 млн
Фото: Мілітарний

Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет допомоги Україні.

Як ідеться на сайті Пентагону, сума допомоги становить 275 млн доларів.

В американському Міноборони зазначили, що "пакет допомоги в галузі безпеки надасть Україні нові можливості для посилення своєї протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна так ефективно використовує для самооборони на полі бою".

Також Пентагон оприлюднив склад нового пакету допомоги:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 80 тисяч 155 мм артилерійських снарядів;
  • засоби протидії безпілотникам;
  • посилення протиповітряної оборони;
  • броньовані авто HMMWV, автомобілі швидкої допомоги та медичне обладнання;
  • майже 150 генераторів та польове обладнання.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США включило до санкційних списків, пов'язаних з порушеннями прав людини, Центральну виборчу комісію (ЦВК) Російської Федерації та 15 її членів, зокрема, голову Елу Памфілову.

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