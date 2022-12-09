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Премʼєр Індії скасував саміт із Путіним, – Bloomberg

Цей захід був щорічним. 

Премʼєр Індії скасував саміт із Путіним, – Bloomberg
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував персональний саміт із президентом РФ Володимиром Путіним цього року. Таке рішення ухвалено через завуальовані погрози росіян застосувати ядерне озброєння, повідомляє Bloomberg.

Моді та Путін зустрілися у вересні на полях саміту регіонального блоку безпеки в Узбекистані та кілька разів говорили по телефону цього року, зокрема на тему вторгнення Росії в Україну.

Індія, яка стала другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю і прагне скоротити зростаючий дефіцит торгівлі з Москвою, прямо не засуджувала війну в Україні. 

Російський чиновник сказав Bloomberg, що рішення Індії не проводити саміт цього року було зрозуміло на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані, де Моді сказав Путіну в кулуарах, що ця епоха "не епоха війни".

Саміт за участі президента РФ і премʼєра Індії був щорічним. 

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