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Після двох місяців протестів влада Ірану заявила про ліквідацію поліції моралі

Підрозділи поліції моралі почали патрулювання у 2006 році.

Після двох місяців протестів влада Ірану заявила про ліквідацію поліції моралі
Протести в Ірані
Фото: EPA/UPG

Іран ліквідував поліцію моралі після понад двох місяців протестів, спровокованих арештом і смертю Махси Аміні за нібито порушення жіночого дрес-коду.

Про це повідомляє Alarabiya News з посиланням на іранські ЗМІ.

“Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою, вона була скасована”, – заявив генеральний прокурор Мохаммад Джафар Монтазері на релігійній конференції.

Поліція моралі, відома як Gasht-e Ershad або “Наставницький патруль”, була створена під керівництвом президента Махмуда Ахмадінежада для “поширення культуру скромності та хіджабу”. Підрозділи поліції моралі почали патрулювання у 2006 році.

 

Оголошення про їх скасування відбулося через день після того, як Монтазері сказав, що “і парламент, і судова система працюють над питанням, чи потрібно змінити закон, який вимагає від жінок покривати голову.

Президент Ібрагім Раїсі заявив у телевізійних коментарях у суботу, що республіканська та ісламська основи Ірану закріплені конституцією, “але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими”.

Нагадаємо, ЄС посилив санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів жінок.

 

 

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