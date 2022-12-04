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Унаслідок російських терористичних атак загинули понад 9 400 мирних українців, – МВС

Серед загиблих – 461 дитина.

Унаслідок російських терористичних атак загинули понад 9 400 мирних українців, – МВС
Ілюстративне фото
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Понад 9 400 мирних жителів загинули і близько 6 800 отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами цивільних об’єктів на території України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах України. Найбільше страждають Харківщина, де знеструмлено 112 населених пунктів, Донеччина та Херсонщина – понад 90, Миколаївщина – 82, Запорізька область – 76, Луганська – 43.

Через терористичні атаки РФ страждає цивільне населення і щоденно зростає кількість загиблих.

“За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення Росії в Україну загинула 461 дитина”, – повідомив Єнін.

Нагадаємо, через бомбові та ракетні удари РФ у столиці пошкоджено чи зруйновано 678 об’єктів. Загинули понад 150 киян, серед них – четверо дітей.

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