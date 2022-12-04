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На окупованій Херсонщині загарбники тиснуть на українців, - Сили оборони

Проводять обшуки та перевірки серед цивільного населення.

На окупованій Херсонщині загарбники тиснуть на українців, - Сили оборони
Фото: t.me/denisovaombudsman

Російські загарбники на окупованій частині Херсонщини посилюють поліцейський тиск на мирне населення. 

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує УНІАН.

За її словами, російські військові проводять обшуки та перевірки серед цивільного населення й намагаються виявити патріотів.

"Методи окупантів не змінюються, вони продовжують тиснути на людей, продовжують вербувати на співпрацю", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

А заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти свідомо обстрілюють медичні заклади на звільненій частині області.

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