Окупанти обстріляли з мінометів і стрілецької зброї прикордоння Сумщини

Руйнувань і постраждалих немає.

Вночі російські війська обстріляли з мінометів і стрілецької зброї прикордонну територію Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, опівночі росіяни з мінометів 120-мм калібру вдарили по Глухівській громаді. Зафіксовано вісім "прильотів".

Крім того, близько 1:20 російська армія обстріляла одне з сіл Зноб-Новгородської громади. Окупанти використали стрілецьку зброю, зафіксовано шість поодиноких пострілів. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, протягом суботи, 3 грудня, окупанти обстрілювали Есманьську громаду Сумської області.