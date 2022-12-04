Окупанти обстріляли з мінометів і стрілецької зброї прикордоння Сумщини

Вночі російські війська обстріляли з мінометів і стрілецької зброї прикордонну територію Сумської області.
Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, опівночі росіяни з мінометів 120-мм калібру вдарили по Глухівській громаді. Зафіксовано вісім "прильотів".
Крім того, близько 1:20 російська армія обстріляла одне з сіл Зноб-Новгородської громади. Окупанти використали стрілецьку зброю, зафіксовано шість поодиноких пострілів. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, протягом суботи, 3 грудня, окупанти обстрілювали Есманьську громаду Сумської області.