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На окупованій Луганщині росіяни збираються вивести гривню з обігу

Готівку можна буде обміняти у відділеннях "банків" окупантів.

На окупованій Луганщині росіяни збираються вивести гривню з обігу
Фото: EPA/UPG

На окупованій частині Луганщини російські загарбники збираються вивести з обігу гривню з початку нового року. 

Про це повідомляє у Телеграм Луганська обласна військова адміністрація.

"З 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, сплатити за послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях "банків", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що так званий «уряд лнр» встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі. До прикладу, у Сєвєродонецьку – з липня. Тариф на вивіз сміття встановлений, хоча сміття від початку літа не вивозиться. Воду дали лише в деяких будинках в вересні-жовтні, однак сплачувати за неї слід із липня. 

Також майже половина житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури окупованих територій Донецької та Луганської областей залишилися зараз без тепла.

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