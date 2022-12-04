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Окупанти вдарили “Градами” по чотирьох громадах на Дніпропетровщині

Пошкоджені будинки, лінії електропередач, господарські споруди.

Окупанти вдарили “Градами” по чотирьох громадах на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські війська уночі обстріляли з “Градів” та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів… росіяни 10 разів обстріляли з “Градів” та важкої артилерії мирні міста та села. Уразили чотири громади – Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів ніхто із цивільних не постраждав. У Червоногригорівській громаді побиті п’ять приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У рештi районів ніч минула без надзвичайних ситуацій. Звучала тривога, та без “прильотів”, на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині.

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