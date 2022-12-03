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Залужний обговорив з генералом Міллі потреби України у зброї та ППО

“Подякував за значні зусилля для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії".

Залужний обговорив з генералом Міллі потреби України у зброї та ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 

Про це йдеться у Телеграм-каналі Залужного.

“Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, міністр оборони Остін та президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії”, – зазначив він.

Залужний поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії.

“Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги”, – сказав Головнокомандувач.

Нагадаємо, в Україну надійшов перший транш гранту від США у розмірі 1,5 млрд дол

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