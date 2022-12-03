Залужний обговорив з генералом Міллі потреби України у зброї та ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це йдеться у Телеграм-каналі Залужного.
“Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, міністр оборони Остін та президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії”, – зазначив він.
Залужний поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії.
Нагадаємо, в Україну надійшов перший транш гранту від США у розмірі 1,5 млрд дол.