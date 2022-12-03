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Окупанти завдали удару по промзоні Краматорська

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Окупанти завдали удару по промзоні Краматорська
Фото: Олександр Гончаренко

У суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наразі наслідки руйнувань уточнюються.

Про це повідомив у Facebook очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Гончаренко написав, що за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Наслідки руйнувань уточнюються", - додав очільник краматорської адміністрації.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни вбили одного та поранили чотирьох мешканців Донецької області. Загиблий був мешканцем Соледара. 

Ворог прагне повністю окупувати Донецьку область. Росіяни зосередилися на Бахмутському і Авдіївському напрямках – там тривають найзапекліші бої. 

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