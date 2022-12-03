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За минулу добу росіяни поранили чотирьох людей у Донецькій області

Неможливо встановити кількість загиблих і поранених у Маріуполі і Волновасі. 

За минулу добу росіяни поранили чотирьох людей у Донецькій області
Фото: Павло Кириленко в Телеграм

За минулу добу росіяни поранили чотирьох мешканців Донецької області, уточнено дані про одну жертву. Загиблий був мешканцем Соледара. 

Про це повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він закликав мешканців області евакуюватися. 

"На Волноваському напрямку одна людина поранена у Вугледарі – місто та околиці зазнають періодичних артобстрілів", – написав він.

На Донецькому напрямку найбільше вночі постраждало Курахове – там пошкоджено вісім багатоповерхівок і три приватні, поранено одну людину. Зранку відбувся ще один обстріл Курахового– наслідки встановлюються. Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок – обстріл Авдіївки. Без жертв.

Ще дві людини було поранено у Бахмуті. Пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі відбувалися обстріли околиць Торецької і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді – без жертв.

Нагадаємо, ворог прагне повністю окупувати Донецьку область. Росіяни зосередилися на Бахмутському і Авдіївському напрямках – там тривають найзапекліші бої. 

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