Майже весь наклад браслетів "Азовсталь. Символ незламності" на ROZETKA продано. Їх замовили люд

За три тижні продали майже 50 тисяч браслетів.

За три тижні на сайті найбільшого українського онлайн-ритейлера ROZETKA продали майже 50 000 браслетів з останньої довоєнної партії металу легендарного комбінату «Азовсталь».

Найчастіше браслети замовляють із США, Польщі, Німеччини, Канади, Великої Британії, Франції та Швеції. Ці країни — ключові донори, які підтримують Україну через фандрейзингову платформу UNITED24.

Серед українських міст браслети з металу «Азовсталі» найбільше замовляють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Вінниці.

Для виготовлення цього накладу браслетів використали сталеві 17-метрові літери «ВІРЮ В ЗСУ», які були розміщені в Києві біля підніжжя найбільшого прапора України. Весь прибуток від продажу браслетів піде на формування флоту морських дронів для України.

Наразі на сайті найбільшого українського онлайн-ритейлера залишилося 2000 примірників з останнього накладу. Щойно їх продадуть, проєкт «Азовсталь. Символ незламності» буде завершений. Замовити браслети можна за посиланням. Їх безплатно доставляють до відділень Нової пошти та точок видачі ROZETKA.

Браслети з металу останньої довоєнної партії «Азовсталі» вже носять футболіст та амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко, парамедикиня Юлія Паєвська («Тайра»), співачка Джамала, учасники гурту The Hardkiss, ведучі Андрій Бєдняков та Олександр Педан та ін.

Андрій Шевченко Юлія Паєвська Джамала Олександр Педан The Hardkiss Андрій Бєдняков

«Символ незламності. Азовсталь» — спільна ініціатива фандрейзингової платформи UNITED24 і Групи «Метінвест». Браслети виготовлені ювелірним домом SOVA, а їхню доставку забезпечує Нова пошта.