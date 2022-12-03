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Росіяни вбили 443 дитини під час війни проти України

Через російські обстріли пошкоджено 2719 закладів освіти в Україні.

Росіяни вбили 443 дитини під час війни проти України
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Станом на ранок 3 грудня понад 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. 

За офіційними даними ювенальних прокурорів, 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення, повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 424, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.

Зокрема, стало відомо, що у квітні внаслідок ворожого обстрілу м. Попасна Луганської області загинув 10-річний хлопчик. А в травні через обстріл с. Козача Лопань Харківської області загинула 17-річна дівчина.

Також через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 719 закладів освіти в Україні, 332 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, що 30 листопада росіяни обстріляли зі ствольної артилерії міську лікарню у Білопільській громаді на Сумщині, зафіксовано 35 “прильотів”. Загинув 15-річний хлопець, котрий під час обстрілу не встиг кілька метрів добігти до укриття. 

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