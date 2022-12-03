Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра

Переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. 

У Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра

З 3 по 5 грудня триватимуть заходи щодо евакуації українців Херсонщини, які зараз перебувають на лівому березі Дніпра у дачному селищі навпроти Херсона.

Про це повідомив у Facebook очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде. У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці", - написав Янушевич.

Під час евакуації на правий берег необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Нагадаємо, що у Херсонській області обстановка складна. За інформацією Генштабу ЗСУ, вогневого ураження з артилерії зазнали райони на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Тягинка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське. Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також