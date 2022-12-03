Заяви про подачу електрики в Херсоні дратують росіян і вони починають обстріли, – ОК "Південь"

Російські окупанти обстрілюють Херсон із лівого берега Дніпра та намагаються влучати углиб правого берега.

Про це повідомила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Liga.

Гуменюк зазначила, що російські війська продовжують вести вогонь по звільненому Херсону.

"Вони продовжують обстрілювати безпосередньо населені пункти, які розташовані вздовж Дніпра, і намагаються потрапити глибше, щоб тримати у напрузі все населення деокупованих територій – наскільки їм вистачає зброї", – сказала речниця.

Вона зазначила, що повідомлення про відновлення об'єктів інфраструктури та подачі електрики дратують росіян, і вони намагаються одразу "відреагувати".

"Щойно відновили електрику в Херсоні, вони почали бити по цих об'єктах інфраструктури", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що у Херсонській області обстановка складна. За інформацією Генштабу ЗСУ, вогневого ураження з артилерії зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Тягинка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське. Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі.