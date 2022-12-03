СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на Луганщині

У вересні 2022 року вони ініціювали псевдоголосування.

Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Слідчі СБУ встановили особи 5-х так званих «депутатов народного совета лнр III созыва», які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум в захоплених районах Луганщини, повідомляє пресцентр відомства.

У вересні 2022 року вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника щодо підписання незаконного документа. Встановлено, що серед фігурантів – родич «мера Луганска», який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

За це вони отримали «мандати» у створеному агресором «народном совете лнр». Перебуваючи на «посадах», сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту. Крім прийняття незаконних «актів» брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали «проголосувати» за входження до складу РФ.

Також вони їздили по «виборчих округах», де особисто агітували місцевих жителів зробити свій «вибір» на користь країни-агресора. В організації псевдореферендуму «допомагали» куратори - представники путінської партії ««Единая Россия» та кремлівські піар-технологи.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.