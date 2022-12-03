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​Зеленський провів чергове засідання Ставки: проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки

Також було обговорено заходи із забезпечення духовної незалежності України.

​Зеленський провів чергове засідання Ставки: проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На засіданні окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

"Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України", - зазначили в ОП.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, минулого разу засідання Ставки відбулося 28 листопада. На ньому, зокрема, говорили про плани ворога на найближчу перспективу.

 

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