Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
ГоловнаСуспільствоВійна

Кім обіцяє, що на Миколаївщині переглянуть графіки відключення світла

Ліміти на область дають невеликі.

Кім обіцяє, що на Миколаївщині переглянуть графіки відключення світла
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії. 

Про це заявив у Телеграм голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З понеділка вимагатиму від "Обленерго" перегляду графіків по області. Швидше за все відключення будуть по 4 години з подачею світла 2-4 години", - розповів він.

За словами глави регіону, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Зокрема, як зазначив Кім, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".

"Генерація зростає. Треба терпіти", - констатував він.

Нагадаємо, що як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, до стабілізаційних відключень електрики можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.

А у компанії YASNO повідомили, що на лівому березі Києва є проблеми із електропостачанням. Один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також