Кім обіцяє, що на Миколаївщині переглянуть графіки відключення світла

Із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії.

Про це заявив у Телеграм голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"З понеділка вимагатиму від "Обленерго" перегляду графіків по області. Швидше за все відключення будуть по 4 години з подачею світла 2-4 години", - розповів він.

За словами глави регіону, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Зокрема, як зазначив Кім, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".

"Генерація зростає. Треба терпіти", - констатував він.

Нагадаємо, що як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, до стабілізаційних відключень електрики можна буде повернутися після збільшення потужностей в системі.

А у компанії YASNO повідомили, що на лівому березі Києва є проблеми із електропостачанням. Один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі.