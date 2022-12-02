​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
ГоловнаСуспільствоЖиття

На лівому березі Києва є проблеми із електропостачанням, - Коваленко

Відключення у Дарницькому та Дніпровському районах триваліші, ніж в решті міста.

На лівому березі Києва є проблеми із електропостачанням, - Коваленко
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Київ міг максимально спожити 1022 МВт. При цьому орієнтовна потреба столиці складає 1500 МВт.  

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“Є деякі проблеми на лівому березі, там один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже працює тільки інший об'єкт і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста”, - розповів Коваленко.

Він закликав містян готуватись до відключень електроенергії - хоча б запастись ліхтариками і баклажками з водою, та заклеїти вдома вікна.

“Продумайте, що вам може бути потрібним під час відключень, підготуйтеся. Головне - не з'їсти запаси раніше, ніж вони теоретично можуть знадобитися”, - підсумував CEO YASNO.

Нагадаємо, деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також