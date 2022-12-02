На лівому березі Києва є проблеми із електропостачанням, - Коваленко

Відключення у Дарницькому та Дніпровському районах триваліші, ніж в решті міста.

Сьогодні Київ міг максимально спожити 1022 МВт. При цьому орієнтовна потреба столиці складає 1500 МВт.

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“Є деякі проблеми на лівому березі, там один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже працює тільки інший об'єкт і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста”, - розповів Коваленко.

Він закликав містян готуватись до відключень електроенергії - хоча б запастись ліхтариками і баклажками з водою, та заклеїти вдома вікна.

“Продумайте, що вам може бути потрібним під час відключень, підготуйтеся. Головне - не з'їсти запаси раніше, ніж вони теоретично можуть знадобитися”, - підсумував CEO YASNO.

Нагадаємо, деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.