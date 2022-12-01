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Деякі будинки у Києві будуть відключати від електропостачання в ручному режимі

Час, який кияни проводять без світла, скорочується.

Деякі будинки у Києві будуть відключати від електропостачання в ручному режимі
Фото: EPA/UPG

Деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії.

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

Він додав, що раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.

Також Коваленко розповів, що час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а у вівторок - менше ніж на 7 годин на добу. В середу відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тис менше, ніж у вівторок.

“Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося”, - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла. До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також НЕК «Укренерго». Під перевірки потрапить також технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

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