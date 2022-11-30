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Укрзалізниця забрала вагони із “Залізного містечка” у Ірпені

На піку в ньому проживало понад 80 резидентів.

Укрзалізниця забрала вагони із “Залізного містечка” у Ірпені
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Вагони із “Залізного містечка” в Ірпені Київської області переведені в робочий парк Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

В Укрзалізниці нагадали, що “Залізне містечко” з вагонів відкрилось на 112-й день повномасштабної війни. Максимум в ньому проживало понад 80 резидентів.

Але з наближенням зими частина родин змогла переїхати до відремонтованих осель, а більшість - до наданого житла в модульних будиночках, котрі більше пристосовані для зимування. 

Нагадаємо, Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.

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