Зеленський запросив Ілона Маска в Україну

Такий візит може допомогти йому зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї.

Президент Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена та голову Tesla Inc. Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані російськими військами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The New York Times.

Зеленський зазначив, що такий візит може допомогти Маску зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити", - сказав президент через відеозв’язок на саміті видання DealBook.

При цьому, як повідомляє видання, під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв'язок.

"Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Ілон Маск останніми тижнями оголосив про пропозиції припинити війну Росії проти України на умовах Путіна і пригрозив скоротити фінансову підтримку інтернету Starlink в Україні. Його твіти та публічні коментарі розчарували офіційних осіб у США та Європі.

Пізніше Маск відмовився від своєї погрози припинити фінансування Starlink та сказав, що продовжить нести витрати на обслуговування. Starlink став важливим інструментом зв'язку в Україні під час російського вторгнення. Маск надавав послугу безкоштовно, але сказав, що SpaceX втрачає $20 млн на місяць, і він не може нескінченно нести ці витрати.