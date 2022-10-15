Маск написав у Твіттері, що продовжить фінансувати Starlink для України

"До біса з цим... ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".

Американський мільярдер Ілон Маск написав у Твіттері, що продовжить фінансувати супутниковий інтернет Starlink для України.

“До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд”, – зазначив він.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення Starlink.