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Маск написав у Твіттері, що продовжить фінансувати Starlink для України

"До біса з цим... ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".

Маск написав у Твіттері, що продовжить фінансувати Starlink для України
Фото: EPA\UPG

Американський мільярдер Ілон Маск написав у Твіттері, що продовжить фінансувати супутниковий інтернет Starlink для України.

“До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд”, – зазначив він.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення Starlink.

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