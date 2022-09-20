Військові облігації у Дії матимуть назви тимчасово окупованих міст, - Федоров

Команда Дії працює над запуском продажу військових облігацій у застосунку.

Незабаром з'явиться можливість стати спонсором перемоги, придбавши військові облігації в Дії.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста. Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг”, - написав Федоров.

Він додав, що можа буде допомогти перемозі, отримавши згодом гроші, інвестовані в ЗСУ, з відсотками.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України пояснили алгоритм дій для того, аби у застосунку “Дія” відображалася електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання.