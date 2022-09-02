У Мінцифри пояснили, як іноземці в Дії можуть отримати е-посвідку для проживання

У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили алгоритм дій для того, аби у застосунку “Дія” відображалася електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання.
Для цього потрібно мати:
- біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер (РНОКПП);
- смартфон з NFC-чипом;
- банківський рахунок для авторизації через BankID.
- авторизуйтеся у застосунку;
- прогортайте документи до кінця і натисніть “Додати документ”;
- оберіть “Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання” та натисніть “Далі”;
- натисніть кнопку “Зчитати” та наведіть смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки”, відскануйте його;
- підтвердіть особу за допомогою фото.
Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів в Дії.
Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку та користуватися іншими сервісами в Дії.
Нагадаємо, у застосунку також тепер доступні пенсійне посвідчення, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто, шеринг авто (послугу повернули, оскільки вона була тимчасово зупинена через війну) і оплата штрафів від патрульної поліції (цю функцію теж зупинили з лютого через вторгнення РФ).