У Мінцифри пояснили, як іноземці в Дії можуть отримати е-посвідку для проживання

Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку.

У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили алгоритм дій для того, аби у застосунку “Дія” відображалася електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання.

Для цього потрібно мати:

біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;

ідентифікаційний номер (РНОКПП);

смартфон з NFC-чипом;

банківський рахунок для авторизації через BankID.

авторизуйтеся у застосунку;

прогортайте документи до кінця і натисніть “Додати документ”;

оберіть “Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання” та натисніть “Далі”;

натисніть кнопку “Зчитати” та наведіть смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки”, відскануйте його;

підтвердіть особу за допомогою фото.

Отримати посвідку на проживання в Дії можна так:

Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів в Дії.

Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку та користуватися іншими сервісами в Дії.

Нагадаємо, у застосунку також тепер доступні пенсійне посвідчення, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто, шеринг авто (послугу повернули, оскільки вона була тимчасово зупинена через війну) і оплата штрафів від патрульної поліції (цю функцію теж зупинили з лютого через вторгнення РФ).