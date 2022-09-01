Головне за день. Четвер, 1 вересня

Провалені ворожі наступи, місія МАГАТЕ на ЗАЕС, вибухи в Миколаєві, обстріл Сумщини. Яким запам’ятається 190-й день повномасштабної війни.

Для усіх родин, в яких є школярі або студенти, цей день, безумовно, став особливим. Офлайн чи онлайн, але новий навчальний рік розпочався, а значить, життя триває.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни провалили наступи на чотирьох напрямках — Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 1 вересня – у нашій новині.

Сьогодні вдень біля Миколаєва знову пролунали вибухи.

"Нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами мера, сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто.

Сьогодні, 1 вересня, росіяни здійснили сім обстрілів п’яти громад Сумської області.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські війська обстріляли територію Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської громад. Всього було зафіксовано понад 100 прильотів зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку атомну електростанцію.

Під час проїзду місії через "сіру зону" в напрямку Енергодару було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів. Також повідомлялося, що авто місії впродовж декількох годин перебували на блокпосту, очікуючи дозволу служби безпеки.

Пізніше в в пресслужбі НАЕК "Енергоатом" повідомили, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі станом на 18.00 залишив Запорізьку АЕС.

"Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації. Наразі на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції", - зазначили в компанії. Інспектори перебуватимуть на атомній електростанції орієнтовно до 3 вересня.

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії окупованої Оленівки, але прагне туди потрапити.

"Минув місяць з моменту обурливого нападу на Оленівську виправну колонію. Всупереч активним конфіденційним перемовинам, нам не надали доступу до військовополонених, що постраждали від нападу, і ми також не маємо гарантій безпеки, необхідних для здійснення цього відвідування. Ми докладаємо великих зусиль, щоб це змінити", – заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні.

За словами гендиректора МКЧХ, він знає, що в людей є питання щодо ролі Червоного Хреста в Україні, і вважає за потрібне пояснити, що "ми можемо і чого не можемо як організація". Зокрема Мардіні зауважив, що МКЧХ не може нікого примусити до виконання норм Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у цьому чи будь-якому іншому збройному конфлікті.

Російські окупанти відкрили в Маріуполі тільки 5 шкіл замість анонсованих 16.

"Школи номер 5, 7, 26, 41, 65. Всі інші перейшли в стан "онлайн" освіти. Тобто, в реальних умовах Маріуполя, - в стан "нікуди". Де поділись всі ці обіцяні ремонти - не зрозуміло, мабуть, знов осіли по кишенях росіян та колаборантів", - розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

Він наголосив, що місто залишається наднебезпечним і нерозмінованим. Посеред вулиць лежать 120 мм міни. Зокрема, й на тих, куди щодня до шкіл ходять діти.

Про те, як загарбники збираються русифікувати українських дітей, читайте в: Парта окупанта: яким буде 1 вересня на тимчасово захоплених територіях

Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт «Стіна» був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв’ю Lb.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, відповідаючи на питання про масштаби робіт.

«У 2014 році була сильна мотивація. Росія анексувала Крим, окупувала Донецьк і Луганськ. Уряд тоді прийняв адекватне рішення і почав будівництво», - сказав він.

«Що сталося далі? Можливо, одна з причин — з плином часу і зі зміною урядових команд почало здаватися, що Росія далі не піде, можна не витрачати коштів на вартісний проєкт. Але це політична оцінка, я не хотів би заглиблюватися», - зазначив Сергій Бідило.

Детальніше – в нашій новині та в інтерв’ю.

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