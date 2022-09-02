ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
​Шість місяців
​Шість місяців
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 7 000 українських дітей окупанти незаконно вивезли в РФ

Росіяни спростили своє законодавство, щоб усиновлення українських дітей відбувалося максимально легко.

Понад 7 000 українських дітей окупанти незаконно вивезли в РФ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Окупанти незаконно вивезли на територію Російської Федерації понад 7 000 українських дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Голос Америки.

“За нашими даними, понад сім тисяч українських дітей незаконно вивезено на територію РФ. Росіяни роблять усе, щоб наші діти не поверталися, навіть спростили своє законодавство, щоб максимально легко громадяни Росії всиновлювали українських дітей”, – сказав він.

Омбудсмен назвав вивезення українських дітей до Росії порушенням міжнародного права і геноцидом української нації.

Наразі Україні вдалося повернути додому 51 дитину.

Нагадаємо, російські та пов’язані з Росією сили примусово переміщують українських цивільних осіб, у тому числі тих, хто тікає від бойових дій, до Російської Федерації або окупованих Росією територій України. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Human Rights Watch. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також