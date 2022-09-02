Понад 7 000 українських дітей окупанти незаконно вивезли в РФ

Окупанти незаконно вивезли на територію Російської Федерації понад 7 000 українських дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Голос Америки.

“За нашими даними, понад сім тисяч українських дітей незаконно вивезено на територію РФ. Росіяни роблять усе, щоб наші діти не поверталися, навіть спростили своє законодавство, щоб максимально легко громадяни Росії всиновлювали українських дітей”, – сказав він.

Омбудсмен назвав вивезення українських дітей до Росії порушенням міжнародного права і геноцидом української нації.

Наразі Україні вдалося повернути додому 51 дитину.

Нагадаємо, російські та пов’язані з Росією сили примусово переміщують українських цивільних осіб, у тому числі тих, хто тікає від бойових дій, до Російської Федерації або окупованих Росією територій України. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Human Rights Watch.