Резніков обговорив з головою оборонного відомства Франції посилення ЗСУ

“Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу”.

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню посилення українських військ.

Про це Олексій Резніков повідомив у Twitter.

“Сьогодні я мав телефонну розмову зі своїм французьким другом і колегою Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові ідеї для посилення можливостей української армії”, – йдеться в повідомленні.

Today I had a phone conversation with my 🇫🇷 friend & colleague @SebLecornu.

We discussed new ideas for strengthening #UAarmy capabilities.

I also personally want to thank you for your creative approaches.

France knows what it takes to win a war for freedom.

🇫🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/r5AoGy2WBX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 2, 2022

Олексій Резніков подякував французькому колезі за “творчий підхід”.

“Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу”, – підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, голова української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною восьмий пакет санкцій проти Росії.