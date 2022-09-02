Резніков обговорив з головою оборонного відомства Франції посилення ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню посилення українських військ.
Про це Олексій Резніков повідомив у Twitter.
“Сьогодні я мав телефонну розмову зі своїм французьким другом і колегою Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові ідеї для посилення можливостей української армії”, – йдеться в повідомленні.
Today I had a phone conversation with my 🇫🇷 friend & colleague @SebLecornu.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 2, 2022
We discussed new ideas for strengthening #UAarmy capabilities.
I also personally want to thank you for your creative approaches.
France knows what it takes to win a war for freedom.
🇫🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/r5AoGy2WBX
Олексій Резніков подякував французькому колезі за “творчий підхід”.
“Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу”, – підсумував міністр оборони України.
Нагадаємо, голова української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною восьмий пакет санкцій проти Росії.