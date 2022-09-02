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Резніков обговорив з головою оборонного відомства Франції посилення ЗСУ

“Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу”.

Резніков обговорив з головою оборонного відомства Франції посилення ЗСУ
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню посилення українських військ.

Про це Олексій Резніков повідомив у Twitter.

“Сьогодні я мав телефонну розмову зі своїм французьким другом і колегою Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові ідеї для посилення можливостей української армії”, – йдеться в повідомленні.

Олексій Резніков подякував французькому колезі за “творчий підхід”.

“Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу”, – підсумував міністр оборони України.

 

Нагадаємо, голова української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною восьмий пакет санкцій проти Росії.

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