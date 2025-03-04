Естренеру "Шахтаря" у Франції загрожує дискваліфікація на 7 місяців

Через занадто бурхливу реакцію на дії арбітра у французькій Лізі 1 дискваліфікацію на термін до 7 місяців може отримати головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека, відомий українским вболівальникам за роботою в донецькому "Шахтарі".

Як пише The Guardian, у матчі проти "Бреста", який його команда зрештою виграла, Фонсека отримав червону картку через сварку з рефері Бенуа Мільйо. У своєму звіті арбітр вказав, що португалець залякував його, втратив контроль над своєю поведінкою і навіть намагався вдарити його головою.

Коуч зрештою вибачився за емоції, але навіть це може не врятувати його від покарання. За правилами французької професійної ліги, насильство щодо арбітрів карається відстороненням від футболу на термін до 7 місяців.