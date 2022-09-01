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Гроссі покинув Запорізьку АЕС, на ній залишились 5 представників місії, - Енергоатом

Вони розвантажують привезене обладнання і продовжать роботу на атомній електростанції.

Гроссі покинув Запорізьку АЕС, на ній залишились 5 представників місії, - Енергоатом
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі станом на 18.00 залишив Запорізьку АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації. Наразі на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції", - зазначили в компанії.

Інспектори перебуватимуть на атомній електростанції орієнтовно до 3 вересня.

Нагадаємо, нині місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС.

А інформацією про те, що деякі представники агентства залишаться на ЗАЕС, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він додав, що Україна не може гарантувати безпеку інспекторам.

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