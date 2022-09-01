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Деякі представники місії МАГАТЕ залишаться на ЗАЕС на декілька днів, - Галущенко

За словами міністра, Україна не може гарантувати безпеку інспекторам місії.

Деякі представники місії МАГАТЕ залишаться на ЗАЕС на декілька днів, - Галущенко
Фото: https://twitter.com/rafaelmgrossi

Декілька інспекторів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС залишаться на об'єкті декілька днів.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає CNN.

Міністр зауважив - розуміє, що місія має "певну угоду щодо безпеки з росіянами". При цьому очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повинен нині повернутися до підконтрольної Україні Новоолександрівки.

Галущенко підкреслив, що Україна не може гарантувати безпеки місії агентства, адже ситуація навколо атомного об'єкта залишається "безладною".

За словами українського міністра, Гроссі сказали, що безпека - це "ваша особиста відповідальність". Очільник МАГАТЕ мав вигляд "упевненого в тому, щоб взяти на себе ризик".

Також Галущенко додав, що Україна "виконала всі міжнародні зобов'язання і надала всі можливості для прибуття цієї місії".

Згодом окупаційна влада окремих регіонів Запорізької області заявила виданню, що місія пробуде на ЗАЕС до 3 вересня.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії нині прибула на Запорізьку атомну електростанцію. 

Згодом в українській розвідці повідомили, що на ЗАЕС проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників Росатому.

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