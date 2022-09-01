​Росія хоче присвоїти кримським освітнім закладам імена своїх солдатів-військових злочинців, - Представництво Президента

Також окупанти додали у шкільну програму "воєнно-патріотичне виховання" та початкову військову підготовку.

Росія хоче присвоїти навчальним закладам тимчасово окупованого Криму імена солдатів російської армії – військових злочинців.

Про це повідомило Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим на своїй Facebook-сторінці.

Також росіяни внесли у шкільну програму "воєнно-патріотичне виховання" та початкову військову підготовку.

У Представництві наголосили - замість отримання належної освіти українських школярів Криму закликали вступати до лав "юнармії", а після школи йти на строкову службу в росармію з подальшим підписанням контракту.

Також учні навчатимуться за розширеною програмою "патріотичного виховання", під час якої дітям пояснюватимуть, чому Росія напала на Україну.

За даними Представництва, цьогоріч російські загарбники можуть посадити за парти кримських шкіл близько 230 тисяч дітей. На них планують чинити мілітарний вплив, а це є грубим порушенням норм міжнародного права.

"Бо діти мають право на безпеку, якісну освіту та дитинство, не затьмарене сиренами повітряної тривоги та прольотами винищувачів... Тільки повна деокупація всіх без винятку українських територій зупинить насильницьку пропаганду РФ і забезпечить доступ українських дітей і молоді до цінних знань і професійної освіти. У звільненому, українському Криму не залишиться жодної вулиці чи школи, названої на честь воєнних злочинців РФ", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни викрадають вчителів і погрожують батькам школярів, які відмовляються віддавати своїх дітей до захоплених шкіл. А тим батькам, які погодилися, обіцяють по 10 тисяч рублів.