Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві затримали адвокатку, яка підбурила клієнта до підкупу судді

Жінка обіцяла підзахисному, який відбуває покарання за вбивство, вирішити питання з умовно-достроковим звільненням.

У Києві затримали адвокатку, яка підбурила клієнта до підкупу судді
Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські затримали адвокатку, яка підбурила свого клієнта до підкупу судді за організацію умовно-дострокового звільнення.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці викрили 57-річну місцеву мешканку - адвокатку, яка під виглядом організації умовно-дострокового звільнення 41-річного підзахисного, який відбуває покарання за скоєння вбивства, запропонувала надати судді хабаря.

За таку "послугу" адвокатка попросила 6 тисяч доларів США та на початку цього року вже отримувала так званий аванс у - 1 500 доларів. Днями правоохоронці викрили її під час отримання ще 2 000 доларів США.

Наразі її затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Максимальне покарання передбачає собою до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 10 серпня Вищий антикорупційний суд засудив харківського суддю за хабар на сім років тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також