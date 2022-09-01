Жінка обіцяла підзахисному, який відбуває покарання за вбивство, вирішити питання з умовно-достроковим звільненням.

У Києві поліцейські затримали адвокатку, яка підбурила свого клієнта до підкупу судді за організацію умовно-дострокового звільнення.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці викрили 57-річну місцеву мешканку - адвокатку, яка під виглядом організації умовно-дострокового звільнення 41-річного підзахисного, який відбуває покарання за скоєння вбивства, запропонувала надати судді хабаря.

За таку "послугу" адвокатка попросила 6 тисяч доларів США та на початку цього року вже отримувала так званий аванс у - 1 500 доларів. Днями правоохоронці викрили її під час отримання ще 2 000 доларів США.

Наразі її затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Максимальне покарання передбачає собою до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 10 серпня Вищий антикорупційний суд засудив харківського суддю за хабар на сім років тюрми.