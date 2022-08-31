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Громадський транспорт Києва надалі зупинятиметься під час повітряних тривог

Рада оборони міста не підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту.

Громадський транспорт Києва надалі зупинятиметься під час повітряних тривог
Фото: eimg.pravda.com

Громадський транспорт надалі зупинятиметься під час повітряної тривоги. Зупинки будуть обладнані інформацією про найближчі укриття.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва, інформує у Facebook КМДА.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

“Департамент муніципальної безпеки КМДА та Київпастранс отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття”, – прокоментував він.

Чиновник додав, що міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги. Після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.

Нагадаємо, 25 серпня постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами розглянула петицію про скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог, підтримала її і передала її на розгляд меру міста.

1 серпня Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

 

 

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