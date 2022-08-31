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​Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія хочуть самостійно обмежити в’їзд для росіян

В’їзд громадян Росії до ЄС може створити загрозу громадській безпеці.

​Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія хочуть самостійно обмежити в’їзд для росіян
Фото: rada.gov.ua

Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія вимагають від Єврокомісії посилити візову політику щодо Російської Федерації. 

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія назвали в'їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в'їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.

Спільна заява п'яти країн була представлена на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка проходить у Чехії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до прикордонних з Росією країн ЄС в'їхало близько 700 000 росіян. Більшість із них – туристи, які прямували до західних європейських країн на відпочинок.

 

Нагадаємо, Європейський Союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи. Однак в Євросоюзі все ще немає єдиної думки про введення візових санкцій для громадян РФ.

До слова, Франція і Німеччина склали спільну заяву проти заборони на візи для громадян РФ. Вони вважають, що заборона віз зіграє на руку російським наративам.

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