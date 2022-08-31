60% закладів освіти обладнані укриттями, - Бабак

Заклади освіти працюватимуть офлайн з кількістю дітей, які на момент тривог у можуть перебувати сховищі.

В столиці більшість закладів освіти розпочнуть роботу офлайн.

Про це на брифінгу повідомив Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент LB.ua.

"По кожній школі рішення щодо формату навчання та роботи буде вирішувати цивільно-військова адміністрація у кожній області та населеному пункту… Тому зараз місцева влада працює над тим, щоб забезпечити наявність хоча б найпростіших закладів украсти їв у закладах освіти, дитячих садочках та вищих навчальних закладах. Станом на зараз понад 60% закладів освіти в цілому обладнані укриттями", - заявив він.

За його словами, заклади освіти будуть працювати офлайн лише з кількістю дітей, які можуть перебувати на момент повітряних тривог у сховищі.

"Комісії працюють вже два місяці… Обстежуються укриття та оцінюється рівень можливості закладу освіти розпочати процес навчання", - повідомив Сергій Бабак.

Голова Комітету прогнозує, що більшість закладів освіти в Києві розпочне роботу офлайн. За його словами, навчальний процес у Харківській, Запорізький та Миколаївський областях розпочнеться онлайн.

Нагадаємо, в День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями.

Раніше в КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня. Школярі вчитимуться у дві, а подекуди в три зміни. Садочки відвідуватимуть лише діти працюючих батьків або батьків, які служать у війську.