Франція і Німеччина склали спільну заяву проти заборони на візи для громадян РФ

Франція та Німеччина виступили категорично проти заборони на видачу віз громадянам Росії. У спільному меморандумі, з яким ознайомився Reuters, країни "застерігають від обмежень нашої візової політики, аби запобігти підкріпленню російського наративу та провокації ненавмисного ефекту (так званого – ред.) гуртування довколо прапора".

"Наша візова політика повинна... продовжувати дозволяти контакти між людьми в ЄС і громадянами Росії, не повʼязаними з російським урядом", – йдеться у заяві.

Washigton Post із посиланням на анонімного дипломата пише, що в країн ЄС є побоювання "перетворити Євросоюз у поганих хлопців у очах російських громадян, які можуть не підтримувати режим чи війну".

Східні та скандинавські країни, навпаки, підтримують ідею заборони. Так, данський міністр закордонних справ Йеппе Кофод минулого тижня заявив, що для нього є дуже провокаційним бачити російських чоловіків на європейських пляжах, у той час як українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишити свою країну, бо змушені боротися за її свободу.

"Ми вважаємо правильним, що ми разом у Європі можемо обмежити та відрізати туристів з Росії, це буде чітким сигналом Путіну", – заявив він.

Після припинення авіасполучення між ЄС і Росією громадяни останньої потрапляють до країн Євросоюзу переважно по землі, через кордони Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії. Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що ці країни і без загальної згоди ЄС можуть самостійно заборонити видачу віз для себе.

Нагадаємо, візовий бан глави МЗС країн Євросоюзу обговорюють у Празі. Журналісти західних медіа писали, що як варіант можуть розглянути не повну заборону на туристичні візи, але скасування угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією, що діє з 2007 року. Це приведе до здорожчання візи з 35 до 80 євро та збільшення термінів її виготовлення.

Україна наполягає на повній забороні видачі віз росіянам. Президент Володимир Зеленський наголошував, що громадяни Росії несуть відповідальність за дії влади, яка розвʼязала війну за знищення українців.

"Які б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", – сказав він.

Ідею візового бану вже підтримали Естонія, Чехія, Литва, Латвія, Польща збирається впровадити також.