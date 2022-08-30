На Єврокомісію та Раду ЄС подали до суду через виділення фінансової допомоги Польщі

Позивачі вважають, що Польщу не можна фінансувати, поки вона не виконає вимогу ЄК щодо ліквідації дисциплінарної палати суддів.

На два керівних органи Євросоюзу – Єврокомісію та Раду ЄС – подали до суду через виділення фінансової допомоги Польщі. Позивачами є чотири правові організації, включно з Європейською асоціацією суддів, пише Euronews.

Вони виступають проти того, що Єврокомісія та Рада ЄС погодила виділення Польщі 35 млрд євро з фонду ліквідації наслідків пандемії, оскільки вважають, що в республіці порушують правила країн Євросоюзу.

Зокрема, позивачі вказали на відмову Варшави виконати рішення Європейського суду, що вимагало ліквідувати дисциплінарну палату Верховного суду.

Юристи подали позов до Суду загальної юрисдикції. Паризький правознавець Альберто Алеманно вважає, що Польщі погодили виділення допомоги за те, що вона "завоювала чимало балів в очах інших урядів" тим, що потужно підтримала вимушених переселенців із України.

Станом на зараз кошти Польща не отримала. Єврокомісія заявила, що візьме до уваги судовий позов, але буде дотримуватися своєї угоди з Польщею.

Польський уряд ще в 2021 році обіцяв розпустити дисциплінарну палату Верховного суду. Вимогу щодо цього висунула Єврокомісія, голова якої Урсула фон дер Ляєн заявляла, що судові системи в ЄС мають бути незалежними і справедливими.

Єврокомісія вважає, що дисциплінарна палата має недопустиме повноваження – застосування заходів проти суддів включно з відстороненням їх від посади. У керівному органі ЄС вважають, що таким чином палату можна використати для тиску на суддів задля контролю судових рішень.