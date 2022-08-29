Наступ українців вже вплинув на військовий потенціал Росії, - Білий дім

Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна почала контрнаступ проти російських військ на півдні України, але не хоче далі коментувати конкретні українські військові операції.

Про це повідомив Джон Кірбі, координатор із комунікацій Ради національної безпеки.

Він зауважив, що незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу українці “вже вплинули на військовий потенціал Росії”, оскільки росіянам довелося витягнути ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше наступати на півдні.

Кірбі також сказав, що Росія "продовжує мати проблеми з живою силою" в Україні і намагається розширити вербування бойовиків всередині Росії, а також "спокусити" деяких своїх солдатів строкової служби та контрактників служити понад встановлені терміни.

Раніше повідомлялось, що українські військові відбили атаки російських загарбників на шести напрямках.